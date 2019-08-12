Лондон, 12 августа, 2019, 21:54 — ИА Регнум. Советник Белого дома Джон Болтон заявил, что администрация президента США Дональда Трампа готова заключить торговое соглашение с Великобританией сразу после Brexit, 12 августа передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Болтон

Болтон, который находится с двухдневным визитом в Великобритании, заявил, что Трамп «хочет видеть успешный выход Британии из Европейского Союза» и надеется, что соглашение о свободной торговле поможет смягчить последствия Brexit.

Переговоры о торговом соглашении Соединенных Штатов и Великобритании уже ведут торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и представительница британского правительства Элизабет Трасс.

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