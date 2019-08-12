Симферополь, 12 августа, 2019, 21:54 — ИА Регнум. Власти Крыма собираются обратиться к федеральному центру с просьбой начать переговоры с Украиной о пропуске пресной воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Об этом сегодня, 12 августа, сообщил журналистам постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Филипп Малявин. Девушка с коромыслом и ведрами (фрагмент). 1890-е

Постпред напомнил, что исток Днепра находится в Смоленской области и Крым хотел бы получать пресную воду из этой реки.

«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым», — пояснил Мурадов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Украины в 2014 году после того, как Крым вернулся в состав России, перекрыли Северо-Крымский канал, по которому пресная вода из Днепра поступала в степную зону севера и востока Крыма. Это в существенной степени сказалось на экономике полуострова, так как пришлось сильно сократить орошаемые сельскохозяйственные угодья.