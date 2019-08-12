Афанасьевский район, Кировская область, 12 августа, 2019, 21:08 — ИА Регнум. В Афанасьевском районе введён режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в связи со сложной паводковой обстановкой из-за дождей. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации района.

Александр Дейнека. Гроза заходит. Дождь. 1934

В частности, в посёлке Афанасьево подмыло дамбы, разрушены ряд переправ через реки, подтоплено здание поликлиники Афанасьевской районной больницы.

«Несмотря на принимаемы меры, обстановка остается сложной», — отметили в администрации. Власти просят жителей оперативно сообщать о любых происшествиях, связанных с ЧС.

ИА REGNUM напоминает, дождливая погода наблюдается в ряде регионов Приволжского федерального округа. В Кировской области дождь идет в течение нескольких дней подряд. Территория Афанасьевского района составляет около 5,3 тыс. кв. км, он граничит с Омутнинским и Верхнекамским районами региона, а также с Удмуртией и Пермским краем. Здесь расположены семь муниципальных образований — одно городское и шесть сельских поселений. Всего в районе 202 населённых пункта.