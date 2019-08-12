Нью-Йорк, США, 12 августа, 2019, 21:07 — ИА Регнум. Основные индексы американского фондового рынка потеряли примерно 1% с начала торгов на Уолл-стрит, 12 августа передаёт агентство Reuters.

RMajouji Уолл-стрит

К настоящему моменту индекс Dow Jones опустился на 317,78 пункта (1,21%), до 25 969,66 пункта, индекс S&P 500 просел на 31,52 пункта (1,08%), до 2887,13 пункта, индекс Nasdaq упал на 75,30 пункта (0,95%), до 7883,84 пункта.

Настроение на фондовом рынке США определяет торговая война с Китаем — прежде всего, предстоящее введение Белым домом 10% пошлин на $300 млрд китайского импорта.

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