Пхеньян, 12 августа, 2019, 21:01 — ИА Регнум. В связи с продолжающейся эскалацией напряженности в Специальном автономном районе (САР) КНР Сянган (Гонконг), представитель МИД КНДР выразил официальному Пекину полную и всецелую поддержку, сообщает 12 августа Синьхуа со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

И отметил, что внешние силы пытаются вмешиваться во внутренние дела Китая.

Пхеньян жестко выступает против внешнего вмешательства в Сянгане, который с точки зрения КНДР является китайским регионом, и подчеркивает, что никто не имеет права посягать на суверенитет КНР.

Северокорейская сторона, по словам дипломата, целиком и полностью поддерживает позицию и меры, принимаемые ЦК КПК и Госсоветом КНР по защите суверенитета, территориальной целостности и стабильности в Сянгане.