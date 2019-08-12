Москва, 12 августа, 2019, 21:03 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ России совместно с полицией задержали гражданина, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся противоправном деянии. По версии правоохранительных органов, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что на территории столицы возможен террористический акт, сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Москве.

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«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого — 31-летнего приезжего мужчину. Со слов злоумышленника, он ради шутки позвонил в полицию и сообщил о готовящемся противоправном деянии, затем вытащил сим-карту из принадлежащего ему телефона и выбросил её, надеясь, что его не найдут», — отмечено в сообщении.

По факту ложного сообщения заведено уголовное дело по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.