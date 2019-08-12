Багдад, 12 августа, 2019, 20:54 — ИА Регнум. В столице Ирака в результате взрыва на складе боеприпасов несколько снарядов упали возле территории посольства США, передаёт 12 августа Sky News Arabia.

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По информации источников телеканала, в посольстве США в Багдаде сработали сигналы тревоги из-за «падения снарядов в окрестностях». Информации о возможных пострадавших при этом не поступало.

Напомним, ранее сегодня стало известно о пожаре и взрывах на складе с оружием и боеприпасами в районе Багдада Абу-Дашир, где располагается одна из военных баз шиитского народного ополчения. Пожар не удаётся ликвидировать до сих пор.