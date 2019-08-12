Пекин, 12 августа, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Подразделения китайской народной вооруженной полиции (PAPF), размещенные в Шеньчжене, готовы в любой момент прибыть в Гонконг и восстановить там законность и порядок. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает китайский международный новостной телеканал для международной аудитории CGTN.

Michael Mooney Полиция. Китай

Напомним, что ранее власти Китайской Народной Республики направили в Шеньчжень, который находится в непосредственной близости от Гонконга, подразделения PAPF, а по некоторым данным ещё и армейские части.

В Шеньчжене проводятся постоянные учения китайских силовиков, на которых отрабатывается, в том числе, и тактика подавления уличного протеста.

Напомним, что в Гонконге с июня текущего года не прекращаются акции протеста. Поводом для них послужил законопроект об экстрадиции, в случае принятия которого власти Гонконга могли бы выдавать материковому Китаю подозреваемых в совершении тех или иных преступлений.

Протест очень быстро перешел к политическим лозунгам с требованием отставки руководства Гонконга и большей независимости города от Пекина.

Протест также радикализовался. Первоначальные мирные акции очень быстро переросли в столкновения с силовиками. Местная гонконгская полиция явно не справляется. Однако власти города не спешат призывать на помощь Пекин, так как опасаются, что в случае, если части PAPF или НОАК войдут в Гонконг, то автономии может прийти конец.

Сегодня протестующие заблокировали международный аэропорт Гонконга, все рейсы были отменены.