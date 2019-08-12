Штат Джамму и Кашмир, Индия, 12 августа, 2019, 20:23 — ИА Регнум. Военные Индии разрешили мусульманам Кашмира принять участие в молитвах и праздничных церемониях во второй день праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам), 12 августа передает агентство Reuters.

Mike Prince Сринагар

Празднование Курбан-байрама в Сринагаре и других городах Кашмира, как и в первый день, прошло мирно, несмотря на напряженную обстановку в регионе.

«Пока не сообщалось ни о каких неблагоприятных инцидентах» , — говорится в заявлении сил безопасности.

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