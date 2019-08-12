Буэнос-Айрес, 12 августа, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Хаос на рынке и обрушение курса национальной валюты Аргентины связаны со страхом прихода к власти перонистов, который испытывают инвесторы, 12 августа передает агентство Reuters.

Купец, считающий деньги (фрагмент). Борис Кустодиев. 1918

Аналитики консалтинговой компании Capital Economics уверены, что победа Альберто Фернандеса на предварительных президентских выборах в Аргентине для многих является знаком «возвращения к левому популизму, которого боятся многие инвесторы».

Как сообщало ИА REGNUM, после провального проигрыша на «праймериз» действующего президента Аргентины Маурисио Макри курс аргентинского песо упал на 30,3% по отношению к доллару США.

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