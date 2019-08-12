Москва, 12 августа, 2019, 19:55 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца активиста партии «Яблоко» Валерия Костенка — 14-го фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Решение об избрании меры пресечения в виде ареста было принято сегодня, 12 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция и протесты

Стоит отметить, что Костенко признает, что во время протестной акции 27 июля он бросил в стражей порядка две пустые пластиковые бутылки — объемом 0,5 и 0,3 л.

Следствие требовало отправить Костенко под арест, так как считает, что он может скрыться от правосудия, «опасаясь наказания».

Прокуратура на сторону следствия не встала и предложила ограничиться домашним арестом. Защита также настаивала на домашнем аресте. Но суд встал на сторону следствия.

Про Костенко известно, что он является членом партии «Яблоко» и волонтёром в избирательном штабе незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы от «Яблока» Кирилла Гончарова.