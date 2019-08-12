Казань, 12 августа, 2019, 19:55 — ИА Регнум. Многодетным семьям в Татарии предоставили в общую долевую собственность 33 805 земельных участков. Об этом ИА REGNUM сообщили в минземимущества республики.

Валентин Сидоров. На тёплой земле. 1962

До 7 августа текущего года по принятым заявлениям на получение земельных участков в списки включены 52 432 многодетных граждан, в том числе 12 818 в Казани и 6964 — в Набережных Челнах. На кадастровый учет поставлено, в том числе в указанных городах, 39 083 земельных участков.

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Как сообщало ИА REGNUM, на начало марта 2019 года в список на получение бесплатных участков включены 50,28 тыс. многодетных семей, но в республике нарастает проблема с недостатком свободных и пригодных для выделения участков. В бюджетах также ощущается нехватка средств на подготовку проектов планировки, межевания земель, а из-за отсутствия инфраструктуры многодетные всё чаще от этих участков отказываются. К примеру, многодетные семьи из Набережных Челнов записали обращение на «прямую линию» президента России Владимира Путина, жалуясь на отсутствие дорог и инженерных сетей в микрорайоне «Подсолнухи» Тукаевского района. Участки выделили семь лет назад, а дорог и коммуникаций там нет до сих пор.

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