Москва, 12 августа, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полёт над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Минобороны России Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России

Отмечается, что общая продолжительность полёта двух Ту-95МС составила более девяти часов.

«На отдельных этапах маршрута полёта самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии», — сообщают в ведомстве.

В Минобороны добавили, что летчики российской дальней авиации регулярно осуществляют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей. При этом, как подчёркивается, все подобные полёты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других стран.