Саров, Нижегородская область, 12 августа, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Восемь сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики «Росатома» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове согласно указу президента России Владимира Путина удостоены орденов Мужества. В ходе церемонии прощания с пятью погибшими атомщиками указ зачитал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, сообщили ИА REGNUM в администрации Сарова.

Adm-sarov.ru Прощание с сотрудниками Ядерного центра Алексеем Вьюшиным, Евгением Коратаевым, Вячеславом Липшевым, Сергеем Пичугиным и Владиславом Яновским, погибшими в результате аварии на полигоне ВМФ в Архангельской области, состоялось в Сарове 12 августа

Глава администрации города Алексей Голубев отметил, что они похоронены на аллее почетных захоронений, рядом с самыми выдающимися жителями Сарова.

«Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших. Это невосполнимая утрата», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа на морской платформе в Архангельской области проходили испытания ракетного двигателя. После того, как тесты закончились, в двигательной установке загорелось топливо, произошел взрыв. Погибли пять сотрудников Росатома, ещё трое получили травмы и ожоги разной тяжести. Пострадавшие находятся в больнице. 11 и 12 августа в Сарове объявлен городской траур.