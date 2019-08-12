Киев, 12 августа, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Посольство США в Киеве разделяет позицию МИД Украины, выразившего протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым. Об этом говорится в сообщении американской дипмиссии в Twitter.

Kremlin.ru Во время просмотра спектакля «Грифон»

«В МИД Украины правы: недавние поездки российских официальных лиц в оккупированный Крым были недопустимым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявляют в посольстве США.

Напомним, 10 августа России Владимир Путин посетил байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе, организованное мотоклубом «Ночные волки». Позднее в тот же день президент посетил спектакль, посвящённый истории Севастополя, на новой сцене государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».

В МИД Украины заявили, что поездка российского лидера в Крым якобы нарушает «государственный суверенитет и территориальную целостность Украины».