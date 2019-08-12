Тамбов, 12 августа, 2019, 19:30 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на своем еженедельном совещании рассмотрел различные аспекты реализации в регионе национального проекта «Демография», дав поручение четко контролировать сроки и качество строительства социально значимых объектов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Дарья Антонова ИА REGNUM

На совещании начальник регионального управления образования Татьяна Котельникова рассказала о том, как в Тамбовской области в рамках нацпроекта «Демография» реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

«Возможность получить для своего ребенка место в детском саду и быстро вернуться к активной трудовой деятельности является важным фактором при принятии решения семьями о рождении второго и третьего ребенка. И вместе с тем родители формируют новые запросы к системе дошкольного образования: получение места в детском саду в шаговой доступности, прием детей из одной семьи в один детский сад, возможность разного режима пребывания ребенка в детском саду с учетом «семейного графика», обновление материально-технической базы в действующих детских садах. Именно с этими запросами связано наибольшее число обращений на сайт главы администрации области, — сказала она.

В рамках национального проекта на Тамбовщине будет создано 4,5 тыс. мест, в том числе 3,4 тыс. мест для детей до трёх лет. К 2021 году планируется построить 14 детских садов на 2130 мест. В 2019 году уже будет завершено строительство пяти детских дошкольных учреждений на 850 мест и начато строительство еще семи со сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году.

Глава региона Александр Никитин поручил строго контролировать сроки и качество строительства. Он также порекомендовал расширить долю негосударственного сектора, которая в настоящее время незначительна. В области функционируют всего семь частных детских садов.

В рамках национального проекта предполагается с 2020 года организовать дополнительные группы дошкольного образования за счёт средств субсидии из федерального бюджета. В области, начиная с 2020 года, должно быть создано не менее 86 таких групп.

Масштабной назвал Александр Никитин программу регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Запланировано строительство 47 спортивных объектов на сумму 809 млн рублей. С учетом средств по другим источникам, всего за годы реализации национального проекта на спортивные объекты будет израсходовано 1 млрд 432 млн рублей. В целом соотношение федеральных средств и регионального бюджета составляет 4: 1.

«Программа может быть дополнена. И здесь мы с главами муниципалитетов должны активнее работать вместе. Предлагать проекты, обосновывать их и бороться за каждый из них для включения в программу», — отметил губернатор.

Напомним, что главная задача проекта «Спорт — норма жизни» — создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

«К 2024 году до 55% планируется увеличить долю жителей области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, причем среди детей и молодежи процент гораздо выше — не менее 89,5», — сказал начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов.