Тамбовский губернатор дал поручения по реализации нацпроекта «Демография»
Тамбов, 12 августа, 2019, 19:30 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на своем еженедельном совещании рассмотрел различные аспекты реализации в регионе национального проекта «Демография», дав поручение четко контролировать сроки и качество строительства социально значимых объектов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
На совещании начальник регионального управления образования Татьяна Котельникова рассказала о том, как в Тамбовской области в рамках нацпроекта «Демография» реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
В рамках национального проекта на Тамбовщине будет создано 4,5 тыс. мест, в том числе 3,4 тыс. мест для детей до трёх лет. К 2021 году планируется построить 14 детских садов на 2130 мест. В 2019 году уже будет завершено строительство пяти детских дошкольных учреждений на 850 мест и начато строительство еще семи со сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году.
Глава региона Александр Никитин поручил строго контролировать сроки и качество строительства. Он также порекомендовал расширить долю негосударственного сектора, которая в настоящее время незначительна. В области функционируют всего семь частных детских садов.
В рамках национального проекта предполагается с 2020 года организовать дополнительные группы дошкольного образования за счёт средств субсидии из федерального бюджета. В области, начиная с 2020 года, должно быть создано не менее 86 таких групп.
Масштабной назвал Александр Никитин программу регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Запланировано строительство 47 спортивных объектов на сумму 809 млн рублей. С учетом средств по другим источникам, всего за годы реализации национального проекта на спортивные объекты будет израсходовано 1 млрд 432 млн рублей. В целом соотношение федеральных средств и регионального бюджета составляет 4: 1.
Напомним, что главная задача проекта «Спорт — норма жизни» — создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.