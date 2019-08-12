Нижний Новгород, 12 августа, 2019, 19:29 — ИА Регнум. Нижегородское акционерное общество «Окская судоверфь» одержало победу в конкурсе по выбору подрядчика строительства грузопассажирского судна проекта NE-020.2 для ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта» Росречморфлота. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Osy.ru «Окская судоверфь»

«Окская судоверфь» стала единственным участником конкурентной процедуры. Компания предложила цену за выполнение контракта в 1, 367 млрд рублей при начальной (максимальной) цене в 1,371 млрд рублей.

Судно строится для обеспечения сообщения Командорских островов и Северо-Курильска с Петропавловском-Камчатским. На носу судна будут располагаться грузовые трюмы и грузовая палуба, на корме — машинное отделение с баком и развитым ютом, а также двумя главными двигателями, работающими через реверс-редукторы на валы с винтами фиксированного шага. Экипаж судна должен составлять 18 человек, на борту могут находится до 34 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам старшего научного сотрудника Морского инженерного бюро Александра Егорова, в интересах России за первые 18 лет XXI века построено 353 грузовых судна. Из 353 судов 210 являются танкерами и комбинированными судами, ещё 143 — сухогрузами. Российские верфи от общего числа спустили на воду 244 судна. Лидирующими предприятиями в этой сфере Егоров назвал завод «Красное Сормово», выпустившее 104 судна, и «Окскую судоверфь» — 43 судна.

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