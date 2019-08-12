Москва, 12 августа, 2019, 19:30 — ИА Регнум. В непосредственной близости от станции «Москворечье» в Москве обнаружено превышение радиационного фона на глубине 60 сантиметров от уровня поверхности земли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила общественный деятель Руслана Луговая.

Radon.ru Дозиметр радиации

Она рассказала о работах, которые проводят 12 августа специалисты «РАДОН», по измерению уровня радиации. Она присутствует на месте и стала очевидцем исследований.

«Они берут грунт на пробы. Бурят грунт. И обнаружили, что отходы залегают на уровне 0,6 метра. Однако объём их не сказан. То есть сейчас, видимо, проверят, на какой глубине радиоактивный грунт и в каких объёмах», — отметила Луговая.

По имеющейся у активистов информации, специалисты «РАДОН» якобы зафиксировали уровень радиации в 90 микрорентген в час, в то время как норма для трассы и скоростных магистралей составляет 60 микрорентген в час.