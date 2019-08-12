Брянск, 12 августа, 2019, 18:54 — ИА Регнум. В семи километрах от Брянска на территории Стяжновского участкового лесничества 12 августа загорелась трава. Специалисты лесопожарной службы оперативно выехали на место возгорания. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное управление МЧС, огонь распространился на площади 10 соток.

Government-nnov.ru Пал травы

«В 17:05 пожар локализован, в 17:10 ликвидирован. Всего к ликвидации лесного пожара привлекалось 9 человек и 4 единицы техники. Сил и средств достаточно», — уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

В 2019 году на территории Брянской области ликвидировано 15 лесных пожаров общей площадью 55,65 га. Основной причиной возгораний является неосторожное обращение с огнём.