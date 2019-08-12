Киров, 12 августа, 2019, 18:45 — ИА Регнум. Восьмилетний спортсмен из Кировской области Владислав Черепанов на сцене лагеря «Артек» установил мировой рекорд по жиму штанги лёжа. Он смог 701 раз поднять штангу, которая составляет половину его собственного веса, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

Пресс-центр Правительства Кировской области Владислав Черепанов 701 раз поднял от груди штангу в половину собственного веса

Мировой рекорд был зафиксирован в международном детском центре «Артек» в присутствии квалифицированной судейской коллегии, согласованной с книгой рекордов Гиннесса. За ходом испытания наблюдали олимпийский чемпион Александр Иваницкий и 11-кратный обладатель рекордов книги Гиннесса Александр Муромский. Школьник из города Советска Кировской области смог за один подход поднять лёжа штангу 701 раз, при этом вес ребёнка составляет 19,95 кг при весе штанги — 10 кг.

Пресс-центр Правительства Кировской области Владислав Черепанов

В минспорте Кировской области напоминают, что в 2018 году на международном мультитурнире «Золотой тигр» Влад Черепанов установил рекорд, подняв штангу 506 раз, а на международном турнире по силовым видам спорта АСМ «Витязь» — 520 раз. В обоих случаях штанга составляла половину его собственного веса

В МЦД «Артек» добавляют, что школьник является воспитанником школы-интерната, с детства вынужден перемещаться на инвалидной коляске. Он занимается силовым спортом два года и выступает наравне со здоровыми спортсменами. И приводят слова Александра Муромского, который отметил, что данный пример — «потрясающее сочетание юных лет и силовой выносливости».