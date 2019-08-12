Степанакерт, 12 августа, 2019, 18:42 — ИА Регнум. 12 августа около 12:00 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Карабаха, дислоцированной в юго-восточном направлении, боевой пост покинул 19-летний военнослужащий Араик Айкович Казарян, сообщает пресс-служба военного ведомства НКР.

Пресс-служба МО Азербайджана Араик Казарян с белым флагом

Согласно распространенной азербайджанскими СМИ информации, военнослужащий Казарян находится у них. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Как ранее сообщила пресс-служба министерства обороны Азербайджана, во время первичного допроса Араика Казаряна выяснилось, что военнослужащий совершил дезертирство, не выдержав издевательств со стороны сослуживцев.