Липецк, 12 августа, 2019, 18:39 — ИА Регнум. В Липецке индивидуальную предпринимательницу оштрафовали на 500 тысяч рублей за продажу алкоголя без лицензии. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Skitterphoto Алкоголь

В одном из продуктовых магазинов областного центра продавалась водка «Царская охота», на которой не было никакой маркировки. Продавщица объяснила, что эту продукцию она закупила через неизвестных ей посредников.

Было возбуждено дело об административном правонарушении. Индивидуальному предпринимателю назначили наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.