Липецк, 12 августа, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Аграрии Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации 12 августа.

Липецкаяобласть.рф Уборка сахарной свеклы

По данным областного управления сельского хозяйства, к уборке приступили хозяйства Добровского и Лебедянского районов. Сахарную свёклу в 2019 году выращивают на площади более 130 тысяч гектаров. Урожайность, по прогнозам, должна превысить показатели 2018 года.

Переработкой свёклы с 12 по 18 августа начнут заниматься три завода, ещё три приступят к работе до 25 августа.