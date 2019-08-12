Санкт-Петербург, 12 августа, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Смольный увеличил свою долю в капитале акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» с 25% (плюс одна акция) до 28,4%.

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Для этого городским властям потребовалось внести в уставной капитал АО 1,5 млрд рублей, сообщает 12 августа телеканал «Санкт-Петербург».

"В следующем году Смольный собирается перечислить «Теплосети» еще три миллиарда рублей», — отмечает источник.

Теперь за ТГК-1 осталось 71,6% акций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Ранее власти Санкт-Петербурга подтвердили намерение инвестировать 14,5 млрд рублей в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в срок до 2024 года. Это позволит довести довести долю города в этом предприятии до контрольного пакета.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» создано в 2010 году на базе городских сетей и структурного подразделения «Тепловая сеть» ОАО «ТГК-1» (в настоящее время ПАО «ТГК-1»). Основные акционеры: ПАО «ТГК-1» (74,9997%) и город Санкт-Петербург, который через подконтрольное Смольному ГУП «ТЭК СПб» владел 25,0003% акций.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние сетей в зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» является наиболее проблемным в городской теплоэнергетике.