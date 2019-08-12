Москва, 12 августа, 2019, 18:15 — ИА Регнум. Минкультуры России объявило конкурс на замещение должности генерального директора «Росгосцирка». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Жорж Сёра. Цирк. 1891

Прописываются и определенные требования к кандидату: высшее профессиональное образование, опыт на руководящей должности не менее пяти лет обязательны.

Минкультуры обязуется в месячный срок со дня определения победителя конкурса заключить трудовой договор на срок не более пяти лет.

Конкурс состоится 18 сентября, заявки же принимаются до 6 сентября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас и.о. директора «Росгорцирка» является Владимир Шемякин. На этом посту он сменил Дмитрия Иванова, который занимал должность с 2016 года.

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«Росгорцирк» призван беречь вековые традиции циркового дела как феномена культурного наследия Отечества, создавать оригинальные инновационные номера, аттракционы и спектакли, совершенствовать и развивать потенциал циркового искусства — неотъемлемой части великой российской культуры, отмечается на сайте госкомпании.