Ереван, 12 августа, 2019, 18:12 — ИА Регнум. 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении за первое полугодие 2019 года выплатили в госбюджет более 511 млрд драмов ($1,064 млрд, $1=480 драмам), что на 14,4% или на 64,4 млрд драмов больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные комитетом госдоходов Армении по итогам января — июня 2019 года, передает АРКА.

Первое место в списке 1000 крупнейших налогоплательщиков по итогам I полугодия 2019 года сохранила компания «Зангезурский медно-молибденовый комбинат», выплатившая в бюджет за отчетный период 29,5 млрд драмов.

Второе место у компании «Гранд Тобако», перечислившей в госбюджет за отчетный период 28,3 млрд драмов, а третье место заняло ЗАО «Газпром Армения» с более 22,8 млрд драмов. Далее в списке крупнейших налогоплательщиков следует компания «Интернейшнл Масис Табак», выплатившая в госбюджет порядка 9,8 млрд драмов, а замыкает пятерку лидеров компания GeoProMining Gold — 9,1 млрд драмов. В Топ-10 крупных налогоплательщиков также вошли «Электрические сети Армении» (7,8 млрд драмов), «Флеш» (7,6 млрд драмов), «Аквилон трейд» (6,6 млрд драмов), Philip Morris Armenia (5,18 млрд драмов) и Международные аэропорты «Армения» (5,16 млрд драмов).

«Зангезурский медно-молибденовый комбинат», как сейчас, так и в отчетный период прошлого года, возглавлял десятку, выплатив в этом году налогов примерно на 5 миллиардов больше, чем годом раньше. Второе место в этом году досталось «Гранд Тобако», тогда как в прошлогоднем списке компания занимала третью строчку, а второе — «Газпром Армения». По сути, сегодня эти компании поменялись местами. Правда, здесь интересно другое: по сравнению с прошлогодним показателем «Гранд Тобако» нарастил объем налоговых выплат почти на 60 процентов (в прошлом году было выплачено налогов на 16,7 млрд). Что касается «Газпром Армения», то тут рост небольшой — 2 млрд.

По остальным компаниям, вошедшим в десятку, можно отметить, что в этом году в списке появился новичок — «Аквилон Трейд» — компания, занимающаяся розничной торговлей. Кроме того, если год назад в списке первой десятки не было компании «Флеш», то в этом году она занимает 7-ю строчку. Если в прошлом году пятую позицию занимала CPS Оil, то в этом году компании и вовсе нет в Топ-10.

Как бы то ни было, но одной из наиболее ярких черт нынешнего списка является, пожалуй, рекордный рост налоговых отчислений «Гранд Тобако».

Следует также отметить, что за аналогичный период 2018 года уже был зафиксирован внушительный рост налоговых поступлений со стороны крупнейших налогоплательщиков — на 18%.