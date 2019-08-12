Севастополь, 12 августа, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Севастополю нужно не менее 270 тысяч квадратных метров нового служебного жилья для приезжих специалистов, а чтобы его построить к 2024 году, городу необходимо получить 12,2 миллиарда рублей. Об этом после рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным 12 августа на своей странице в Facebook сообщил и. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира

«Я обратился с предложением к президенту — начать строить в Севастополе служебное жильё. Президент поддержал это предложение», — отметил и. о. губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, по подсчётам властей Севастополя в улучшении жилищных условий уже сегодня нуждаются более 2200 специалистов социальной сферы города, а к 2025 году кадровый дефицит может превысить 2670 человек.