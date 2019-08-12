Москва, 12 августа, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Объём пассажирских авиаперевозок в России в июле 2019 года вырос на 9,9% в годовом выражении и составил 14,13 млн пассажиров. Такие данные приводит 12 августа пресс-служба Росавиации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

Пассажирооборот российских авиакомпаний в июле вырос на 11,2% по сравнению с показателем прошлого года и достиг 34,55 млрд пассажиро-километров.

Согласно данным Росавиации, наибольгий рост показателей производственной деятельности в июле продемонстрировала авиакомпания «Победа», которая за месяц обслужила более миллиона пассажиров, что на 51,4% больше, чем годом ранее.

Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла более 3,7 млн пассажиров (+2%), авиакомпания S7 — 1,5 млн пассажиров (+17,2%), «Россия» — 1,52 млн (+ 1,2%), «Уральские авиалинии» — более миллиона пассажиров (+6,5%).