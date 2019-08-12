Москва, 12 августа, 2019, 18:00 — ИА Регнум. В июле 2019 года в России снизились годовые темпы роста цен на мясо и птицу. Об этом сообщается в специальном аналитическом материале Центрального банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мясные продукты

В документе отмечено, что подобная тенденция была и в июне 2019 года. Данные обстоятельства могут указывать на «завершение подстройки предложения к спросу».

При этом в июле также произошло замедление темпов роста цен на баранину, которая резко дорожала с марта по май 2019 года. Кроме того, снизились темпы роста цен на сахар, а их уровень вернулся к значениям июля 2018 года.