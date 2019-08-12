Севастополь, 12 августа, 2019, 17:50 — ИА Регнум. В понедельник, 12 августа, состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, в ходе которой обсуждались вопросы социально‑экономического развития города.

Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с Михаилом Развожаевым

Особое внимание было уделено обновлению и развитию жилищного фонда города.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский высоко оценил итоги встречи президента РФ с временно исполняющим обязанности главы Севастополя Михаилом Развожаевым.

«Это была очень удачная встреча, особенно в части перспектив развития Севастополя», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Виктор Потуремский.

«Вопросы, которые на ней обсуждались, касались всех жителей региона. Прежде всего, речь шла о создании целевой программы по жилью, с очень крупным финансированием. Речь шла не менее, чем о 12, 2 миллиардах рублей напять лет. Это очень большой объем финансирования, он сопоставим с уровнем перезагрузки отрасли и города», — подчеркнул эксперт.

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