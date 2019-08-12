Севастополь, 12 августа, 2019, 17:43 — ИА Регнум. В Севастополе острый дефицит служебного жилья для приезжих специалистов, большинство из которых не может себе позволить арендовать и тем более купить квартиру. Об этом по итогам рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным 12 августа на своей странице в Facebook написал и. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«В городе годами не улучшались жилищные условия для севастопольцев. Служебного жилья нет в принципе. Несмотря на действующие меры социальной поддержки, сегодня мало кто может купить квартиры. Аренда для работников бюджетной сферы тоже не всегда доступна. Цены на аренду в городе, привлекательном для туристов, — высокие», — отметил чиновник.

По его словам, в улучшении жилищных условий уже сегодня нуждаются более 2200 специалистов социальной сферы города, а к 2025 году кадровый дефицит может превысить 2670 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности руководителя города Михаил Развожаев сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что в Севастополе очень низкий процент безработицы — 0,3%.