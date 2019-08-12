Обнинск, Калужская область, 12 августа, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Шестнадцатилетняя жительница города Боровск (Калужская области) 11 августа упала с балкона третьего этажа. Она получила различные травмы, но медики оценивают её состояние как состояние стабильное. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По предварительным данным, на момент происшествия девочка находилась дома одна. Выйдя на балкон, дверь которого захлопнулась, вернуться обратно она не смогла. Предприняв попытку попасть в квартиру, девочка стала перелезать на соседский балкон и, не удержавшись, упала вниз. Её срочно госпитализировали в больницу.

В настоящее время следственными органами проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.