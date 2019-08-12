Масштабные мобилизационные учения начались в Воронежской области
Воронеж, 12 августа, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Комплексное мобилизационное учение под общим руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлёва началось в Воронежской области 12 августа, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Учения продлятся до 16 августа. Основные цели учения были обозначены на заседании правительства региона, губернатор Александр Гусев поставил задачи всем структурам, задействованным в мероприятиях.
Цель учений — совершенствование системы взаимодействия органов военного управления и войск Западного военного округа с органами исполнительной власти области и местного самоуправления при выполнении задач в интересах мобилизационного развёртывания Вооруженных Сил России на территории региона. Внимание будет уделено отработке должностными лицами практических навыков по выполнению мобилизационных мероприятий.
В ходе учений военный комиссариат совместно с органами местного самоуправления должен будет доставить участников военных сборов к месту проведения, обеспечить развертывание 46 объектов базы мобилизационного развертывания — это пункты управления военных комиссариатов районов, участки оповещения, пункты предварительного сбора граждан, совмещенные приемо-сдаточные пункты транспортных средств, штабы оповещения. Всего на военные сборы планируется призвать более 600 человек из запаса. Обучение будет проводиться на базе одной из воинских частей.
Отметим, что перед началом совещания Александр Гусев встретился с Владимиром Болдыревым. На встрече обсуждалась организация мобилизационной работы на уровне региона. Болдырев отметил, что в последние годы на территории области повысился уровень организации призывных кампаний.