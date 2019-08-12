Воронеж, 12 августа, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Комплексное мобилизационное учение под общим руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлёва началось в Воронежской области 12 августа, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Учения продлятся до 16 августа. Основные цели учения были обозначены на заседании правительства региона, губернатор Александр Гусев поставил задачи всем структурам, задействованным в мероприятиях.

Govvrn.ru На совещании, которое 12 августа состоялось в правительстве Воронежской области, были обозначены основные цели учения, и губернатором области Александром Гусевым поставлены задачи всем задействованным структурам, в том числе органам исполнительной власти

«Сегодня в девять часов утра был получен сигнал к началу учения. Указом президента на территории области объявлена частичная мобилизация. Введены в действие план перевода области на условия военного времени и план гражданской обороны и защиты населения», — сообщил губернатор, открывая заседание.

Цель учений — совершенствование системы взаимодействия органов военного управления и войск Западного военного округа с органами исполнительной власти области и местного самоуправления при выполнении задач в интересах мобилизационного развёртывания Вооруженных Сил России на территории региона. Внимание будет уделено отработке должностными лицами практических навыков по выполнению мобилизационных мероприятий.

«Особенность этих учений — масштабность. Тренировки по мобилизации и повышению боевой готовности проходят по всей стране. Хочу отметить высокую готовность Воронежской области к проведению учений и ответственный подход к мобилизационной работе», — сказал генеральный инспектор — главный военный эксперт управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации генералом армии Владимир Болдырев.

В ходе учений военный комиссариат совместно с органами местного самоуправления должен будет доставить участников военных сборов к месту проведения, обеспечить развертывание 46 объектов базы мобилизационного развертывания — это пункты управления военных комиссариатов районов, участки оповещения, пункты предварительного сбора граждан, совмещенные приемо-сдаточные пункты транспортных средств, штабы оповещения. Всего на военные сборы планируется призвать более 600 человек из запаса. Обучение будет проводиться на базе одной из воинских частей.

«Уверен, что все будет сделано правильно», — сказал Александр Гусев.

Отметим, что перед началом совещания Александр Гусев встретился с Владимиром Болдыревым. На встрече обсуждалась организация мобилизационной работы на уровне региона. Болдырев отметил, что в последние годы на территории области повысился уровень организации призывных кампаний.