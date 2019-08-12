Москва, 12 августа, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Рост цен на хлеб связан с «низкой базой прошлого года». Такое объяснение дано в специальном аналитическом материале на сайте Центрального банка России.

Хлеб

«Сохранилась тенденция к повышению годовых темпов удорожания продуктов переработки зерновых (хлеба и хлебобулочных изделий, крупы и бобовых, макаронных изделий) — сказывается эффект низкой базы прошлого года», — отмечено в документе.

При этом сезонно сглаженный рост цен этих категорий товаров замедлился в июне-июле после ускорения в начале 2019 г., когда шла подстройка розничных цен к росту оптовых конца 2018 года.

«Рост цен на эту категорию товаров все еще держится на повышенном уровне, поддерживаемый, видимо, снижением видов на урожай в стране из-за засушливого июня», — отмечают авторы исследования.