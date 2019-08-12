Калининград, 12 августа, 2019, 17:09 — ИА Регнум. В Калининградской области подготовка к школе — затратное мероприятие и может стоить до 30 тыс. рублей и выше, в зависимости от возможностей и «аппетита» родителей школьников, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 августа. В Калининграде уже во всю идут так называемые распродажи или ярмарки к 1 сентября, где цены откровенно «кусаются», но продавцы позиционируют распродажи, как с уценённые, со значительными скидками. В минувшие выходные одна из таких ярмарок прошла в парке «Юность».

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Итак, школьная форма обойдётся в пределах 2 тыс. рублей (для девочки первоклассницы — платье), а покупать рекомендуют сразу пару. Фартуки, туфли, гольфы, колготки — это суммарно ещё 4 тыс. рублей. И это не считая спортивного костюма, футболок, чешек, купальника для занятий ритмикой и кроссовок. Они суммарно (средняя цена, есть, разумеется и дороже) обойдутся в 7 тыс. рублей. Школьный ранец стоит в пределах 3 тыс. рублей, а вся канцелярия обойдётся в ещё 3 тыс. рублей. Комплекты всех необходимых школьных тетрадей для первого класса — ещё 6 тыс. рублей.

При подготовке к школе многие родители покупают ещё целый список товаров. Например, мешки для обуви, которых также выгоднее купить сразу несколько. В итоге на всё вместе при таких ценниках придётся потратить не менее 30 тыс. рублей.

Экономящие родители подготовку к школе начали ещё в начале года, покупая всё необходимое не сразу в одном месте, а «точечно», в разных магазинах, в том числе и в соседней Польше, куда калининградцы часто отправляются отдохнуть или за покупками.