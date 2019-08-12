Москва, 12 августа, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Председатель совета директоров компании «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва заявила, что руководство компании не знало о намерении Центрального банка РФ выпустить монеты с изображением героев «Бременских музыкантов». Об этом сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва» 12 августа.

Цитата из м/ф «Бременские музыканты». реж. Инесса Ковалевская. 1969. СССР Бременские музыканты

Слащёва отметила, что такое случается уже не в первый раз. Председатель совета директоров «Союзмультфильма» намерена выяснить, «почему так происходит». Также она отметила, что права на персонажей принадлежат студии, и Центробанк не может выпустить монеты без лицензии.

Напомним, Центробанк выпустил монеты с изображением персонажей мультфильма «Бременские музыканты». Они выполнены в трёх вариантах: серебряные монеты номиналом три рубля и монеты номиналом 25 рублей в цветной и нецветной вариациях.