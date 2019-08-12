Москва, 12 августа, 2019, 17:03 — ИА Регнум. Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН призвала правительства всех стран мира ограничить продажи и применение фосфорных удобрений с повышенным содержанием тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть и свинец. Данная рекомендация закреплена в Международном кодексе поведения в области устойчивого использования удобрений, принятом организацией (документ опубликован на сайте ФАО).

Пашня

Тревога ФАО понятна: потребление сельхозпродукции, выращенной на загрязненной тяжелыми металлами почве ведет к накоплению токсичных веществ в организме. Это может провоцировать тяжелые болезни. Так, входящее в состав Всемирной организации здравоохранения Международное агентство по изучению рака классифицировала кадмий в группу наиболее опасных канцерогенов для человека. На фоне неутешительной статистики по раковым заболеваниям — в 2018 году врачи диагностировали более 18 млн новых случаев онкологических заболеваний, около 9,6 миллионов человек скончались от этой болезни — рекомендация международной организации принять меры против токсичных веществ в удобрениях выглядит давно назревшей. Исследования также подтвердили связь между воздействием кадмия и почечными болезнями, остеопорозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Раньше, чем ФАО, риски, сопутствующие использованию удобрений с токсичными примесями, осознали в Евросоюзе. В мае текущего года там было принято историческое решение о повсеместном запрете с 2022 года оборота фосфорных удобрений с высоким содержанием тяжелых металлов — выше 60 мг/кг. При этом предусмотрено дальнейшее ужесточение ограничений, вводится особая зеленая маркировка для удобрений с содержанием кадмия ниже 20 мг/кг, и каждая страна ЕС вправе самостоятельно вводить жесткие ограничения по содержанию кадмия.

На данный момент такие добровольные ограничения оборота удобрений уже действуют в 29 странах мира, включая 21 европейское государство, которые в одностороннем порядке стали вводить жесткое регулирование, начиная еще с 80-х гг. прошлого века. Например, в Швейцарии предельный уровень содержания кадмия был установлен на уровне 21 мг/кг P2O5 еще в 1986 г, Венгрии и Словакии (20 мг/кг P2O5) и Финляндии (22 мг/кг P2O5).

Растущая забота о безопасности продуктов питания обещает серьезную трансформацию мирового рынка минеральных удобрений. Более чем две трети подтвержденных мировых запасов фосфатного сырья характеризуются содержанием кадмия, превышающим безопасный уровень в 20 мг/кг.

Российским потребителям в этом плане повезло: наши аграрии используют отечественные фосфорные удобрения, которые отличаются экологической чистотой. Руда, из которой они производятся, вулканического происхождения, и поэтому одна из самых чистых в мире. Чистота удобрений, на которых выращивается сельхозпродукция в нашей стране, помимо залога здоровья нашего населения, в ближайшее время, в условиях мирового дефицита чистого фосфатного сырья, еще и трансформируется в уникальное конкурентное преимущество российских аграриев на зарубежных рынках продовольствия.

Крупнейший в России и третий в мире производитель фосфорных удобрений компания «ФосАгро», добывающая и использующая в качестве сырья уникальную чистую руду вулканического происхождения, уже поприветствовала принятие нового кодекса ФАО. Ирина Бокова, глава Комитета Совета директоров компании по устойчивому развитию, а в прошлом глава ЮНЕСКО, подчеркнула, что цели ФАО и ФосАгро, на которую приходится больше половины российского производства фосфорных удобрений, «полностью совпадают».

Как объяснила Бокова, только работая совместно государства и бизнес могут обеспечить продовольственную безопасность стремительно растущего населения планеты. Для этого необходим резкий рост эффективности сельскохозяйственной деятельности, невозможный без применения чистых фосфорсодержащих удобрений. Только они позволяют повышать урожайность и качество сельхозпродукции, тем самым решая вопросы продовольственной безопасности, но при этом не загрязняют почвенные ресурсы.

Это особенно важно, учитывая, что население планеты растет, а банк почв, пригодных для использования в земледелии, постоянно сокращается. По данным ФАО, в настоящее время 52% земель сельскохозяйственного назначения умеренно или сильно страдают от деградации.

Страны, где законодательные ограничения на удобрения с высоким содержанием токсичных веществ пока не введены, с большой вероятностью последуют примеру Евросоюза и примут рекомендации ФАО. Мотивировать к этому местные власти будет население, растущая информированность которого о рисках потребления продуктов, выращенных на загрязненных почвах, генерирует общественный запрос на «зеленую», безопасную для здоровья людей продукцию.

Если этот запрос не смогут удовлетворить местные фермеры, оперативно перейдя к внесению фосфорных удобрений, свободных от токсичных веществ, нишу «зелёной» сельхозпродукции могут заполнить российские аграрии. Раскрытию этого конкурентного потенциала будет способствовать создание в России бренда экологически чистой продукции в соответствии с поручением Президента России В.В. Путина, работа над которым в данный момент ведется в правительстве.