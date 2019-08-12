Воронеж, 12 августа, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Семь человек скончались в результате отравления грибами в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM 12 августа в региональном департаменте здравоохранения.

Сергей Виноградов. В лес за грибами. 1927

Как сообщается, за последние дни в Воронежской областной клинической больнице скончались ещё трое пострадавших от отравления грибами. Только за 9 августа в центр острых отравлений больницы были доставлены восемь человек с диагнозом «отравление грибами». На данный момент в стационаре ВОКБ №1 находится 31 человек, из них двое — в крайне тяжелом состоянии.

Медики отмечают, что у всех отравившихся клиническая картина схожа с симптомами действия на организм токсинов бледной поганки, и напоминают: нельзя собирать грибы, в съедобности которых не уверены.