Санкт-Петербург, 12 августа, 2019, 16:53 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), которая баллотируется на должность губернатора, считает, что в Северной столице необходимо на уровне Генплана резервировать места под зеленые и рекреационные зоны во время подготовки проектов планировки территорий.

Дарья Драй ИА REGNUM Таврический сад

В понедельник, 12 августа, Тихонова представила свою предвыборную программу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экологии в программе кандидата от «Справедливой России» посвящен особый раздел. Так, Тихонова недовольна тем, как сохраняется общая площадь зеленых насаждений.

«Сегодня город активно застраивает или планирует застройку зеленых зон, где ранее были благоустроенные парки и скверы. Подобные случаи ест почти в каждом районе Петербурга: парк Малиновка, парк на Смоленке, Муринский парк, Полежаевский парк и другие зеленые зоны», — говорится в документе.

Надежда Тихонова полагает, что нормативы на зеленые зоны следует включить в постановление о градостроительном проектировании, так что планы по обеспечению граждан «зеленью» в расчет не принимаются.

«Надо не просто сохранять то, что есть, а создавать новые (парки)», — подчеркнула депутат.

Тихонова выступила резко против капитального строительства в зеленых зонах, а также за мораторий по изменению границ парков и скверов в Петербурге.

Кроме того, она требует жесткого контроля за водой в реках и каналах. «У нас до сих пор нет ни одного водоема, где безопасно купаться», — подчеркнула кандидат в губернаторы.

Читайте также: Все петербургские водоёмы оказались непригодны для купания

На ее взгляд, необходимо также ввести особый норматив относительно запаха, от отсутствия которого в законе страдают новые кварталы, построенные вблизи мусорных полигонов или промышленных предприятий. Кроме того, экология страдает от неготовности Петербурга к реформированию системы переработки ТБО.

«Наш город, к сожалению, не готов к мусорной реформе. Я считаю, что должна быть разработана региональная программа по обращению с твердыми отходами, где были бы четкие показатели: к чему мы стремимся, каковы способы утилизации, переработки, раздельного накопления. Нужно дать возможность жителям платит по факту», — сказала Тихонова.

Читайте также: В Петербурге предлагают законодательно бороться с запахом от свалок

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Для участия в выборах зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).