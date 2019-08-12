Пекин, 12 августа, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Официальный Пекин обвиняет протестующих Гонконга в «насильственных преступлениях» и «терроризме», 12 августа передает агентство Reuters.

(сс) Studio Incendo Протесты в Гонконге

«Необходимо принять решительные меры… не проявляя снисходительности и милосердия» , — заявил представитель канцелярии Госсовета КНР по Гонконгу и Макао Ян Гуан.

Ян Гуан заявил, что протестующие представляют «угрозу для существования» Гонконга в «критический момент» его истории.

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