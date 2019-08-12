Рига, 12 августа, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Латвии в июле 2019 года оставался на том же уровне, что и месяц назад, и составил 6% экономически активного населения. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на данные государственного агентства занятости (ГАЗ).

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Согласно сообщению ГАЗ, в июле количество безработных уменьшилось по сравнению с июньским показателем на 377 человека и составило 55 373 человек.

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Самая высокая зарегистрированная безработица в конце июля оставалась в Латгалии с показателем 13,8%, что однако на 0,3% меньше, чем в июне 2019 года. В тоже время самый низкий уровень безработицы в июле был зарегистрирован в Рижском регионе — 4,1%. В латвийской столице произошло незначительное повышение безработицы — на 0,1%. Так, в июле показатель безработицы в Риге составил 4% экономически активного населения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Eurostat безработица в Латвии в мае 2019 года была выше, чем в среднем по Евросоюзу, и составила 6,4%.