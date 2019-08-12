Пермь, 12 августа, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Пермский театр оперы и балета покинула еще одна балерина, об этом 12 августа сообщается на официальном сайте учреждения культуры.

Anatolierika.com Балерина Дарья Тихонова. Фотограф Салеева Лилия

Одна из ведущих солисток театра Дарья Тихонова покидает коллектив и переходит на службу в труппу Приморской сцены Мариинского театра, причиной тому стали семейные обстоятельства.

«Для меня самой это неожиданность, но приятная. Всё произошло в течение этого лета. У меня меняется семейное положение: я встретила любимого человека. А поскольку он работает в Мариинском театре, нужно было выбирать, как нам быть дальше. И, всё обдумав, я решила переезжать» , — подчеркнула Тихонова в интервью пресс-службе театра.

В прошлом году перед началом театрального сезона Пермский театр оперы и балета покинули сразу трое ведущих артистов балета, что нанесло значительный ущерб труппе театра.

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Напомним, Дарья Тихонова закончила Пермское хореографическое училище в 2014 году и вошла в труппу Пермского театра оперы и балета. С сезона, начавшегося в 2016 году, выступала в статусе солистки.

За небольшую карьеру в Перми стала одной из ведущих артисток балета, уход Тихоновой из театра станет очередным серьезным ударом по балетной трупе в условиях затянувшегося кризиса.