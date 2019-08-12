Спас-Деменск, Калужская область, 12 августа, 2019, 16:19 — ИА Регнум. Останки 64 бойцов и командиров Красной Армии, погибших на Гнездиловской высоте в годы Великой Отечественной войны, были перезахоронены в Спас-Деменском районе, сообщили 12 августа корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области.

Admoblkaluga.ru Мемориальный комплекс «Гнездиловская высота»

Традиционно в августе спас-деменцы отмечают День освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Проходит праздник на Гнездиловской высоте — важном рубеже в освобождении от гитлеровских оккупантов не только Спас-Деменского района, но и Смоленской и Калужской областей.

На церемонии местных школьников приняли в ряды «Юнармии».

"Подобные мероприятия вызывают немалый интерес у юных жителей Спас-Деменского района, побуждают ближе познакомиться с историей своей малой родины, своего Отечества. Их значение для гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения трудно переоценить», — считает депутат калужского областного парламента Оксана Черкасова.