Ереван, 12 августа, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Новым послом Великобритании в Армении назначен армянин Алан Андраникович Гогбашян, об этом сообщается на официальном сайте правительства Великобритании.

Алан Гогбашян

Алан Гогбашян с сентября сменит посла Джудит Маргарет Фарнуорт, которая перейдет на другую дипломатическую службу. Это первый случай, когда дипломат армянской национальности будет послом в Армении.

Гогбашян в министерстве иностранных дел и сотрудничества Великобритании в 2008 — 2010 гг. занимал должность руководителя группы по экспорту и лицензированию, в 2011 — 2014 гг. был заместителем посла Великобритании в Королевстве Марокко, в 2014 — 2017 гг. занимал должность руководителя отдела Карибского региона, Центральной Америки и Мексики, в 2017 — 2018 гг. был руководителем отдела человеческих ресурсов министерства.