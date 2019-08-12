Нижний Новгород, 12 августа, 2019, 16:07 — ИА Регнум. На развитие рыбоводства в рамках программы «Развитие товарной аквакультуры» нижегородские рыбные хозяйства получили 4,7 млн рублей. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в правительстве области.

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Субсидии направлены в адрес семи рыбхозов.

Планируется, что к концу 2019 года производство карпа, белого амура и клариевого сома увеличится на 8% — до 500 тонн. На реализацию программы в текущем году в целом будет направлено 19,1 млн рублей.

Программа рассчитана до конца 2021 года, комитету госохотнадзора Нижегородской области поручено проработать мероприятия по поддержке рыбхозов в рамках строительства и реконструкции рыбохозяйственных сооружений.

ИА REGNUM напоминает, объём средств, которые получили рыбоводы по итогам 2018 года составил 16,8 млн рублей. Таким образом, сумма поддержки рыбхозов вырастет в текущем году на 2,3 млн рублей или на 13,7%.

По итогам реализации программы развития товарной аквакультуры в Нижегоросдкой области планируется увеличить производство рыбы к концу 2021 года до 729 тонн.