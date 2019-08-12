Новосибирск, 12 августа, 2019, 16:07 — ИА Регнум. Затраты на выборы мэра Новосибирска из городского бюджета составят 96,6 млн рублей. Только на систему видеонаблюдения и электронные устройства для подсчёта голосов будет потрачено 17,5 млн рублей. Такие цифры изданию «Континент Сибирь» озвучил заместитель председателя городской избирательной комиссии Андрей Голомазов.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы Новосибирск

Он уточнил, что системами видеонаблюдения будут оснащены 552 участка (почти 90%) и десять ТИКов. Электронные устройства подсчёта голосов установят на 312 избирательных участках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы мэра города Новосибирска состоятся 8 сентября. Полномочия действующего мэра истекли в апреле 2019 года. Избирком зарегистрировал 17 кандидатов.