Калуга, 12 августа, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Более 544 млн рублей предусмотрено в Калужской области на реализацию регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Из них порядка 457 млн рублей составят средства федерального бюджета и около 88 млн рублей — областного. Об этом 12 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации заместителя министра здравоохранения области Ильи Совакова.

Жорж де Латур. Новорожденный. 1648

По его словам, во втором квартале 2019 года в регионе смертность детей от рождения и до одного года снизилась до 3,8. Таким образом, Калужская область добилась минимума младенческой смертности за всю историю. В числе основных задач детской медицины: совершенствование материально-технической базы детских поликлиники, повышение квалификации неонатологов и педиатров. В 2019 году планируется переоборудовать и дооснастить порядка 20% детских поликлиник. В частности, было выделено 17,7 млн рублей на реконструкцию детской поликлиники в Калуге на улице Молодежной и 15,6 млн рублей на подготовку документации по реконструкции Областной клинической детской больницы.

Совершенствование детского здравоохранения и службы родовспоможения осуществляемого в рамках национального проекта «Здравоохранение» направлено на снижение в Калужской области к 2024 году младенческой смертности до 3,7 на тысячу новорождённых.