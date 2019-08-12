Монреаль, Канада, 12 августа, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Первая ракетка мира Новак Джокович оценил прогресс российского теннисиста Даниила Медведева. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

(сс) Yann Caradec Новак Джокович

«Медведев стал более сообразителен, он лучше справляется с давлением, даже в сложных условиях. В последние годы он стабильно прогрессирует, улучшает игру, здорово двигается по корту», — сказал Джокович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP, обогнав Карена Хачанова. Ранее он дошёл до финала «Мастерса» в Монреале, где проиграл Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 0:6.

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