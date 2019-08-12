Санкт-Петербург, 12 августа, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Кандидат в губернаторы Петербурга от «Справедливой России», депутат Заксобрания Надежда Тихонова предлагает выделить отдельное ведомство, которое будет отвечать за всё, что касается метростроения в Северной столице. В понедельник, 12 августа, Тихонова представила свою предвыборную программу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро в Петербурге

Тихонова отметила, что в Петербурге темпы строительства метро далеки от идеальных.

«Я считаю, что необходимо перераспределение полномочий, связанных с развитием метрополитена. Одно ведомство должно иметь полномочия по решению всех вопросов, связанных со строительством метро», — сказала Тихонова.

Она уточнила, что речь идет как об имущественных вопросах, выделении территорий, подключении площадок к городским сетям, разработке проектов, финансировании, контроле за передачей в эксплуатацию.

«Я считаю, что здесь должен быть отдельный блок по метрополитену», — полагает кандидат.

Она также считает нужным в дополнение к метро использовать наземный рельсовый транспорт — трамваи на выделенных полосах и городские электрички, которые не будут дублировать линии метро, а будут связывать их с периферией.

«Необходимо создавать систему пересадочных узлов», — добавила Тихонова, призвав не избавляться от трамваев как от экологичного вида транспорта.

Раскритиковала Тихонова и грядущую реформу социального транспорта, а попросту отмену ряда линий маршруток и автобусов. В ее программе отмечается, что такая реформа на данный момент «создает больше проблем, чем решает их», потому что зачастую в некоторых районах маршрутки — это единственный транспорт, которым могут пользоваться жители, так что ликвидация изолирует новые кварталы, ведь власти не поспевают с инфраструктурой за строительством новых районов.

Как сообщалось, 9 августа врио губернатора Санкт-Петербурга, кандидат в губернаторы Александр Беглов заявил, что при завершении работ по строительству Фрунзенского радиуса метро на первом месте стоит безопасность пассажиров и качество работ, а не срок сдачи станций.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Для участия в выборах зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).