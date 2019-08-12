Москва, 12 августа, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Цены на нефть сегодня, 12 августа, снижаются. Падение происходит на фоне опасений по поводу замедления темпов роста мировой экономики и обострения торговой войны между США и Китаем, что привело к снижению прогноза роста спроса на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Международное энергетическое агентство на прошлой неделе объявило о понижении прогноза роста мирового спроса на нефть до 1,1 миллиона баррелей в сутки и до 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2019 и 2020 годах соответственно», — отметил эксперт.

В свою очередь аналогичный прогноз на этой неделе опубликует ОПЕК. Вероятно, ведомство также сообщит о снижении спроса на нефть.

«Техническая картина нефти марки Brent на прошлой неделе не изменилась. Среднесрочный нисходящий тренд сохраняется. В рамках него ближайший уровень поддержки находится на отметке $55,88 за баррель», — считает Капустянский.

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